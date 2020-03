"UP!", du cirque comme vous ne l'avez jamais vu - Concours

Le Festival UP! est une tête chercheuse. Chacune de ses éditions dévoile des talents que le public et la presse ne tardent pas à adorer. La 16e édition du festival, lancée à Bruxelles du 19 au 29 mars prochain, confirme cette belle curiosité. Sur les 30 spectacles au menu , 15 se jouent pour la première fois en Belgique, et 5 autres sont des premières "mondiales". L’événement-phare du cirque contemporain, proposé par l’Espace Catastrophe, a largement trouvé sa place dans la capitale belge. La preuve ? Sa précédente édition, en 2018, a été élue " Best International Event " à Bruxelles.

Du 19 au 29 mars prochain, le Festival UP! envahira tout Bruxelles. 30 spectacles de cirque contemporain se joueront sur les grandes scènes et dans les lieux les plus étonnants. Un incontournable rendez-vous avec l'inattendu !

UP!, c’est l’événement phare de l’Espace Catastrophe. Du Cirque comme vous ne l’avez jamais vu, à travers toute la ville ! En 10 jours, 30 spectacles & 55 représentations, le Festival UP! dévoile les nouvelles générations d’auteurs & créateurs de cirque(s), belges & internationales, en leur ouvrant quelques-unes des plus belles scènes de la capitale. Vivre UP!, c’est partir à la découverte de l’inattendu. Élu «Best International Event» pour sa précédente édition, UP! confirme la richesse de ses propositions. Cette 16e édition vous plongera au cœur d’expériences scéniques originales, en salle, sous chapiteau, dans l’espace public & dans des lieux où le cirque s’invite de façon joyeusement inattendue : in situ, en caravane et même en appartement, avec des formes nouvelles & audacieuses. UP! Le Festival de CIRQUE(s) à Bruxelles : 10 jours 18 lieux 30 spectacles 55 représentations https://upfestival.be

Cette 16e édition plongera les 12.000 spectateurs au cœur d’expériences scéniques originales, en salle, sous chapiteau, dans l’espace public et dans des lieux où le cirque s’invite de façon joyeusement inattendue : in situ, en caravane et même en appartement, avec des formes nouvelles et audacieuses. "Le cirque d’aujourd’hui invente, surprend, étonne, touche, réjouit, empoigne n’importe quel objet qui lui tombe sous la main, explore tous les terrains de jeu et repousse sans cesse ses propres limites, pour nous faire réfléchir à qui nous sommes et nous tendre un miroir saisissant", s’enthousiasment Catherine Magis et Benoît Litt, directeurs de l’Espace Catastrophe, organisateur de l’événement. Le spectacle "Neptumium Ratons" mêle ainsi le hip hop aux techniques de cirque, pour un vigoureux portrait de la jeunesse urbaine.

UP!, c’est l’événement phare de l’Espace Catastrophe, où le cirque se crée toute l’année. "L’Espace Catastrophe accompagne les artistes de mille manières différentes. Être programmé à UP! fait partie d’un aboutissement!", sourit Éric Longequel, qui présentera "How to welcome the Aliens" lors de cette 16e édition. "C’est un grand rendez-vous, avec énormément de professionnels du secteur. Et en même temps, le festival a su rester hyper chaleureux."

Entre autres audaces de la programmation internationale, le spectacle "Se prendre" se jouera... en appartement. Claudel Doucet et Cooper Lee Smith, de la compagnie canadienne Lion Lion, veulent créer un lien différent avec le public. Les deux acrobates vous emmèneront de la salle de bain au salon, pour un rendez-vous d’un autre genre. Ils joueront 8 fois "Se prendre", pour une quinzaine de spectateurs.

D’autres spectacles, comme " De Sueur et d’encre " de Barcode Circus Company, qu’on pourra découvrir à Wolubilis, visent un public plus nombreux, avec une émotion toute aussi intense. Des acrobates virtuoses, en équilibre sur le fil fragile de la mémoire, interrogent notre rapport au souvenir. " Le cirque contemporain nous ressemble et nous rassemble. Il a la capacité de toucher et de réunir tous les publics ", lancent Catherine Magis et Benoît Litt, qui multiplient les pistes pour nous en convaincre, avec plus de 55 représentations de spectacles de très haut vol.

"UP!, le Festival de CIRQUE(s) à Bruxelles", 16e édition, du 19 au 29 mars, à Bruxelles, en 18 lieux. Infos et réservations : 02 538 12 02 ; www.upfestival.be