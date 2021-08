Une trentaine de spectacles pour la 25e édition du festival de la Rue du Bocage à Herve

C’est samedi 28 et dimanche 29 août que se déroulera la 25e édition du festival des Arts de la Rue "Rue du Bocage", à Herve (province de Liège). Des spectacles exceptionnels seront au programme après une édition 2020 "miniature" pour cause de crise sanitaire, ont fait savoir les organisateurs lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Outre la traditionnelle parade festive dans les rues de la ville le samedi à 15h30, avec la Clique de Herve, 33 représentations seront ainsi données sur tout le week-end par des compagnies belges, françaises et néerlandaises. Des spectacles que la Scène du Bocage décrit comme "différents des autres années et qui en jettent". En témoigne, par exemple, cette représentation qui se tiendra à la verticale sur les murs de l’Eglise de Herve qui s’intitule "Aile Emoi" et qui est réalisée par la compagnie française "Rêverie danse verticale".