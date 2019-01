Une première "Nuit des idées" à Liège

La première "Nuit des idées" à Liège se déroulera le 31 janvier prochain. A l'occasion de la 3e édition en Belgique, en 2019, deux autres villes, Bruxelles et Anvers, accueilleront également l'événement, a-t-on appris jeudi auprès du Théâtre de Liège.

Créée à l'initiative du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la République française et de l'Institut français, la "Nuit des idées" est un rendez-vous annuel basé sur l'échange d'idées et de savoirs "entre pays comme entre disciplines et générations". En 2018, le concept s'est décliné dans près de 100 capitales culturelles à travers le monde. Le thème de la "Nuit des idées" 2019 est "Face au présent".

En Belgique, la 3e édition se déroulera dans trois villes : Bruxelles, Liège et Anvers. Alors qu'il sera question des urgences économiques au musée d'art contemporain d'Anvers, les urgences écologiques et politiques seront respectivement abordées au Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles ainsi qu'au Théâtre de Liège et à la Cité Miroir (Liège).

Il s'agira de la première édition en bord de Meuse. Des débats opposeront le journaliste culturel belge Wouter Hillaert à Benoît Hamon, ancien ministre français de l'Éducation nationale ainsi que la politologue belge Justine Lacroix au philosophe et scénariste belge François De Smet. Une performance de l'artiste suisse Massimo Furlan (L'Eurovision de la chanson philosophique), un débat-chansons avec la philosophe belge Vinciane Despret, l'historien français Philippe Artières et la dramaturge suisse Claire de Ribaupierre sont également au programme.

De plus, les écrivain français Mathieu Larnaudie et dramaturge française Camille Louis proposeront des lectures. L'accès est gratuit mais sur réservation.