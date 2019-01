Une nouvelle comédie musicale sur Michael Jackson bientôt à Chicago

Une comédie musicale sur la vie du défunt "roi de la pop" débutera à Chicago à l'automne prochain, elle prendra ensuite la direction de Broadway.

Les héritiers de Michael Jackson et Columbia Live Stage avaient annoncé la préparation de ce spectacle en juin dernier, révélant qu'il était susceptible d'être présenté à Broadway en 2020.

Ils viennent de partager de nouveaux détails concernant ce show désormais intitulé "Don't Stop 'Til You Get Enough" (titre d'un extrait de l'album "Thriller") qui devrait permettre de découvrir les coulisses de la tournée Dangerous Tour de 1992.

"Alors que Michael et son équipe répètent leur setlist épique, nous sommes transportés lors de moments créatifs charnières de sa carrière", précise l'annonce qui note par ailleurs que plus de 25 titres de l'artiste seront présentés sur scène.



L'écriture du spectacle a été confiée à Lynn Nottage (lauréate du Pulitzer notamment pour sa pièce "Sweat"). Il sera mis en scène et chorégraphié par Christopher Wheeldon, qui a remporté un Tony Award en 2015 pour ses chorégraphies sur "Un Américain à Paris".



Les représentations de "Don't Stop 'Til You Get Enough" débuteront au James M. Nederlander Theatre de Chicago le 29 octobre et dureront jusqu'au 1er décembre. Pour l'instant, aucune représentation en dehors des frontières américaines n'a été évoquée.