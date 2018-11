Une nouvelle bourse d'écriture à Bruxelles : la Bourse Claude Étienne

Le théâtre bruxellois du Rideau de Bruxelles a créé une bourse d’aide à l’écriture pour les auteurs émergents.

Claude Etienne était un homme de théâtre belge et découvreur de talents. C’est en 1943 qu’il crée et monte la troupe du Rideau de Bruxelles, qui se trouve désormais sur la commune d’Ixelles. Acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, Claude Etienne a toujours eu à coeur, tout au long de sa carrière, de donner leur chance à de jeunes auteurs et comédiens belges. C’est dans cette démarche qui lui était propre que l’équipe du Rideau de Bruxelles lance la bourse d’aide à l’écriture Claude Etienne.

Celle-ci a été créée en collaboration avec le Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles et prend la forme d’un programme de soutien et d’accompagnement des écritures émergentes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Trois aides ayant pour but de soutenir un projet en rapport avec les arts de la scène seront délivrées par saison à de jeunes auteurs émergents (qui débutent ou qui n’ont pas encore eu la chance d’avoir leur texte mis en scène, francophones). Au moins une aide sur trois sera destinée à une autrice pour soutenir la féminisation de la profession. Le comité de lecture La Liseuse déterminera sur base de dossiers écrits les lauréats, qui devront également réunir plusieurs critères (détaillés sur le site).

Concrètement, l’aide contiendra une bourse d’écriture de 5.000 euros, un accompagnement dramaturgique avec résidence d’écriture, une mise en lecture publique au Rideau.

Cette Bourse Claude Etienne est une belle opportunité de mise en lumière pour les jeunes auteurs et une possibilité de plus pour se démarquer dans un milieu très difficile à intégrer. Une belle initiative à saluer.