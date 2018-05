Une avalanche de Festivals de cirque au printemps

Imaginons qu’on reçoive une toupie magique qui nous téléporte à travers la ville en un claquement de doigt. C’est le printemps, faisons tourner la chance… Après Hopla! le festival qui a lancé le printemps du cirque du 9 au 15 avril et la Fête des Fleurs à Watermael-Boitsfort, qui a fêté sa trentième édition le 19 mai, nous voilà à Jette, place Cardinal Mercier pour le Voenk, festival des arts de rue, le 27 mai. Une chaleureuse ambiance de quartier, ouverte aux invités et artistes les plus imprévus.

la compagnie Hotel Iocandi "Esquerdes" - © DR Un autre tour de toupie nous emmène au parc Duden à Forest, quelques semaines plus tard. SuperVliegSuperMouche enchante les lieux pour sa septième édition qui s’étend sur deux jours, les 9 et 10 juin. Spectacles et ateliers se complètent dans une joyeuse effervescence. Dans Esquerdes, de la compagnie Hotel Iocandi, deux acrobates et une musicienne jouent avec les notes et l’équilibre sur des échelles et des agrès aériens. François Cys pose ses "cyclophones" sur le gazon, des drôles de vélos pour pédaler de la musique et bien d’autres surprises. Avec La Route, L’Anonimo Teatro orchestre son théâtre d’objet dans une délirante course-poursuite collée au bitume.

Un dernier tour magique nous propulse sur la place de l’Eglise à Berchem-Sainte-Agathe. Le Visueel Festival Visuel installe ses tréteaux et bateleurs. Nous sommes le 16 juin. Entre les pavés et les frondaisons arborées du parc, on oublie aisément la pression de la ville. À l’affiche, le Cirque Rouages présente Sodade, une fable aérienne et musicale sur le fil d’une nostalgie heureuse. La Mondiale Générale se lance dans Sabordage, une forme courte où il est question d’équilibre, de situations absurdes et de marches acrobatiques sur des poutres de bois. La compagnie Super Super se lance à l’eau avec Plouf et Replouf, un duo de natation synclownisée. Bien en main, la toupie ronronne comme un chat repu, car elle en a encore sous le capot. L’été aussi sera cirque !