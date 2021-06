Un spectacle de Luc Petit au parc Louise-Marie à Namur

Du 16 au 25 juillet, le parc Louise-Marie sera le théâtre des "Folkloriales de Namur", un spectacle du producteur et metteur en scène belge, Luc Petit, a indiqué vendredi la capitale wallonne.

Le spectacle alliera à la fois folklore, histoire et traditions avec des danseurs, acrobates et autres jongleurs. Le tout, à la tombée de la nuit, entre sons et lumières.

Les artistes seront issus des Nocturnales, la troupe de Luc Petit, notamment connue pour les Fééries de Beloeil, qui attirent chaque année entre 10.000 et 15.000 personnes mais qui ont dû être annulées en 2021. De nombreux intervenants locaux sont également annoncés : la Frairie royale des Masuis et Cotelis jambois, les Géants namurois, les Molons de la Société royale Moncrabeau ou encore la Compagnie St-Berthuin des Zouaves de Malonne, sans oublier les Echasseurs namurois.

"Comme nous l’avons fait l’an dernier à Tournai, notre intention est de puiser dans les racines de Namur pour susciter l’adhésion de petits et grands en réinventant, sans les trahir et en les fédérant, les grands moments traditionnels du calendrier de la ville, de ses troupes associatives, de ses artistes locaux", a souligné Luc Petit.

Deux représentations sont prévues chaque soir du 16 au 25 juillet, à 21h30 et 22h30. Entrée au prix de 12 euros pour les adultes et 8,50 euros pour les enfants de deux à douze ans. Plus d’informations sur www.nocturnales.be.