" Un loup pour l'homme " (Violette Pallaro). Vérités à double fond. Fragile.

Dans " Tabula Rasa ", son premier " opus " Violetta Pallaro nous avait séduit par sa manière de partir d’une situation basique, la famille pour en développer avec force et rage toutes les contradictions Un sujet bien centré, des petits cailloux jetés dans la mare familiale et bingo ça faisait tilt.

Rien de tel avec " Un loup pour l’homme " qui sur un thème un peu bateau mensonge et vérité, réalité et fiction, nous propose une sorte de collier de perles anecdotiques alliant des faits divers hypermédiatisés et des situations quotidiennes vécues ou rapportées comme telles.

Le décor fait de troncs d’arbres qu’on aménage progressivement est séduisant :il place la forêt, la nature au centre du récit et se prête parfaitement aux petites fables enfantines et aux contes de fées qui tournent mal. La fable initiale (et finale) de base est parfaitement adaptée au décor : il est question d’un loup et d’un enfant qui jouent à " qui mange qui ? qui est le plus cruel ? " Et puis petit à petit les récits s’effilochent, tournent court, s’enchaînent sans logique apparente. On a un rayon tricheur hyper connus comme Misha Defonseca qui se fabule en (fausse) victime de la Shoah ou comme cette coureuse du marathon qui prend le métro à Boston pour arriver plus vite au but.

Un deuxième rayon de courtes anecdotes se rapproche de " Tabula Rasa " en présentant des scènes de vie quotidienne où la cruauté ou le ridicule se font jour. Il est ainsi question d’un coach qui utilise la forêt dans un exercice de groupe un peu stupide mais aussi d’un patron dont le discours à ses employés répété devant sa mère est cruellement démoli par ladite mère. Certaines scènes de couples ou d’ex-couples confrontés à la réalité de leurs mensonges ou de leurs fables font mouche, d’autres pas.

Au total un spectacle court (une heure) donc en principe rythmé et qui ne l’est pas assez malgré l’évident talent des protagonistes, Magali Pinglaut, Lara Persain et leurs complices Olivier Bonnaud et Gaël Soudron.

Violette Pallaro nous doit une revanche

" Un loup pour l’homme " (Violette Pallaro).

Au Théâtre National jusqu’au 20 décembre

Christian Jade (RTBF.be)