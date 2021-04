Un dîner spectacle pour soutenir la culture et l'horeca

Les comédiens du "Grand Cactus" ont décidé de lancer un dîner spectacle inédit pour soutenir la culture et l’Horeca en Wallonie et à Bruxelles.

Kody, Martin Charlier Isabelle Hauben, James Deano et Freddy Tougaux vous invitent à participer à un dîner-spectacle le 24 avril. "Le cabaret des amis" vous promet de passer une bonne soirée tout en montrant votre soutien à la culture et l’Horeca, deux secteurs lourdement impactés par la pandémie de coronavirus.

Le principe est simple et se base sur un élan de solidarité de la part de toutes les communes de Wallonie et Bruxelles souhaitant participer au projet. Celles-ci prennent contact l’équipe du "Le cabaret des amis", démarchent les restaurateurs de leur commune et proposent ensuite aux habitants de réserver un menu (entrée-plat-dessert) pour 30€. Le Jour J, vous n’avez plus qu’à aller récupérer votre repas au restaurant de votre choix. Vous recevrez à ce moment-là, un lien et un code vous permettant de visionner le spectacle durant 24H. "Ce sont les communes qui, en payant une franchise, offrent le spectacle à leurs habitants. Les 30 euros sont quant à eux entièrement reversés aux restaurateurs" explique le comédien Martin Charlier.

Un premier test a eu lieu fin mars à Herve, 1300 repas ont été vendus pour l’occasion raconte avec fierté Martin Charlier : "Quand on fait le calcul, un dixième des habitants de la commune de Herve a participé au dîner-spectacle. Les restaurateurs étaient ravis, ils ont fait leur plus gros chiffre depuis le début du covid, ça nous a confortés dans l’idée que ce projet en valait la peine et pouvait vraiment aider l’Horeca. C’est pour cette raison qu’on a étendu 'Le cabaret des amis' à toute la Wallonie et à Bruxelles et qu’on a ajouté trois dates supplémentaires : le 24 avril, le 1er mai et le 8 mai."

Le spectacle, créé pour l’occasion, a été enregistré à l’avance explique Martin Charlier : "On a préféré éviter de le faire en direct afin de minimiser les problèmes de connexion. De cette manière, ça laisse également plus de libertés aux spectateurs qui peuvent le regarder quand ils veulent, plutôt que de les obliger à se connecter à une heure précise."

Pour réserver un dîner-spectacle en tant que spectateur ou en tant que commune, retrouvez toutes les informations ici.