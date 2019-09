Ils sont deux sur scène, Mercédès Dassy et Tom Adjibi. Un couple qui inscrit son envie de se dire des choses, dans une gestuelle saccadée, rythmée, avec des envolées sensuelles, et des moments de rivalité.

On se toisent, on s’aiment, on s’emballent, on se calment, on est complices ou concurrents. Mercédès vient de la danse, et Tom du théâtre, et ensemble ils ont inventé un nouveau langage corporel.

Christine Pinchart a rencontré Mercédès Dassy et Tom Adjibi