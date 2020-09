Trois îles en automne. Le Kunstenfestivaldesarts 2020 au temps du Covid-19

Depuis 1994, le Kunstenfestivaldesarts créé à l’initiative de Frie Leysen est un rendez-vous annuel printanier incontournable. Il met l’accent sur les formes artistiques nouvelles (en théâtre, danse, arts plastiques, cinéma) et pose sur nos sociétés mondialisées des interrogations politiques et éthiques fondamentales.

La déferlante de Covid 19 depuis mars et les mesures sanitaires qui l’accompagnent ont rendu irréalisable le projet primitif, remis à l’automne mais sous forme éclatée et plus modeste. Au lieu de trois semaines en mai de spectacles pointus venus du monde entier, il se décline en trois phases baptisées joliment "îles" par la nouvelle équipe de direction : Sophie Alexandre, Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi. Un triple focus qui se contente d’une participation internationale réduite pour de très compréhensibles interdictions de voyager mais met en valeur les artistes, belges ou étrangers déjà présents sur notre territoire.