" Trilogie Mozart Da Ponte ". La punition du machisme. Une performance risquée mais forte.

Conceptuellement ça marche plutôt bien pour les " Noces ", en accroche, sauf pour l’excès d’infos qui nous submerge (voir notre critique du 20 février) et pour " Don Giovanni " en final de la trilogie, qui élargit le champ et va jusqu’au bout de la logique. Les deux mâles (nobles) dominants, Almaviva et Don Giovanni ont effectivement le même profil psychologique sadique et la même volonté animale d’affirmer leur supériorité sur les femmes par le droit de cuissage (sur Suzanna, et Zerlina,) ou le viol (sur Donna Anna, fille du Commandeur).

La réponse est oui si on parle du concept global qui valait la peine d’être testé : trouver les analogies entre les trois œuvres et tenter de les unifier en les faisant ruisseler l’une dans l’autre. La réponse est " réussite partielle " si on passe de la théorie à la pratique. Le " théorème " est intéressant mais sa démonstration force l’œuvre vers un pan-sexisme un peu lourd.

L’issue (provisoire) le 24 février du procès Weinstein, reconnu coupable de viol, justifie dans les faits l’initiative de l’intendant de la Monnaie, Peter De Caluwe , programmant un cycle Mozart centré sur Don Giovanni, un pervers organisé. Les fameuses " mille tre " (1003) conquêtes du " catalogue " annoncent les 84 victimes de Weinstein acceptant de témoigner à son procès (sans compter les autres). La trilogie Mozart/Da Ponte menée tambour battant mérite un coup de chapeau pour son audace conceptuelle très actuelle. Pour autant l’adaptation des " Noces ", de " Cosi " et de " Don Giovanni " réalisée par le duo Clarac/Deloeil est-elle une réussite ? Oui et non. Nuances.

" Cosi fan tutte " résiste à la démonstration sado-maso globale.

"Cosi fan tutte" m e s Clarac /Deloeille lab - © Forster JPG

Dans " Cosi " le mâle dominant est un idéologue cynique, Don Alfonso, tenancier d’une bibliothèque de rue queer, qui affirme l’infidélité " ontologique " des femmes et leur cynisme, bref leurs vertus " masculines " induites, également partagées par sa complice Despina. Or les délicieuses et malicieuses Dorabella et Fiordiligi, ici deux youtubeuses fréquentant le magasin de fringues de Despina, n’ont pas besoin de l’idéologie contemporaine queer et sado maso de la version Clarac/Delteil pour prouver leur égalité avec les hommes. Mozart rend déjà évidents le joyeux cynisme féminin des deux sœurs et l’égalité des sexes dans un triomphe de l’amour lucide. " Cosi fan tutte " contient dès l’origine un renvoi à l’expéditeur, un concept " Cosi fan tutti ", accentué et mis en perspective contemporaine par le duo Clarac/Deloeil,

Du coup les " citations " des deux autres opéras fonctionnent moins bien dans " Cosi " et la seconde partie se vit comme un " Cosi " plus classique, une occasion d’apprécier calmement la qualité des interprètes. La mezzo Ginger Costa-Jackson confirme en Dorabella la fougue, la présence scénique et la grâce d’une voix volontaire et souple déjà présentes dans son Cherubino. La soprano Lenneke Ruiten en Fiordiligi, la moins cynique des deux, déploie un beau lyrisme, plus difficile à insuffler à la Donna Elvira de " Don Giovanni ", soumise et masochiste