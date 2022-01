Traces: Felwine Sarr, par la voix d'Etienne Minoungou, transmet une parole aux jeunes du monde entier

Etienne Minoungou au micro de Christine Pinchart - 14/01/2022 « Traces-Discours aux nations Africaines », c’est le texte de Felwine Sarr, économiste, poète, écrivain et penseur Sénégalais, porté à la scène par le comédien et metteur en scène Burkinabé, Etienne Minoungou, au Théâtre de Namur. « Traces » c’est ce que nous avons tous en commun. Dans un souffle, Etienne Minoungou libère cette parole qui nous inclut dans une trajectoire commune, et nous remet en mémoire quelques aberrations de l’histoire. Nous ramenant à des douleurs, des départs obligés, ce sentiment d’être l’étranger. Felwine Sarr, l’auteur, est aujourd’hui une voix pour les jeunes à travers le monde.