Thoricourt : le Festival Théâtre au vert souhaite offrir une bulle de plaisir artistique

Le festival Théâtre au Vert de Thoricourt, dans l'entité de Silly (Hainaut), se déroulera du 19 au 23 août. L'édition 2020 de l'événement artistique "à la campagne", qui a été présentée mercredi à Silly, entend offrir au public une "bulle de plaisir".

Le théâtre et la culture prendront leurs quartiers campagnards du 19 au 23 août dans le petit village de Thoricourt à l'occasion de l'édition 2020 du festival Théâtre au Vert. Musique, théâtre et créations ainsi que spectacles pour tous les publics nourriront l'affiche du traditionnel événement culturel de l'été dont la mission est d'amener la culture et le théâtre sur les scènes éphémères des campagnes. Le festival Théâtre au Vert, né en 2002, entend, par ailleurs, contribuer à la visibilité des artistes et compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le festival 2020 sera lancé le 19 août par un hommage au groupe Queen avec "Bohemian Rhapsody" de Brian Singer dans le parc du Château de Thoricourt. Une vingtaine de spectacles et animations composeront l'affiche des 5 journées du festival dont le point d'orgue sera une "Balade Cabaret" rythmée par les Baladins du Miroir le 23 août dès 16 heures. Figurent également au programme une lecture apéritive sur l'écologie (23/08), des stages pour jeunes, une balade contée dans le bois de Silly...

Les spectacles se dérouleront dans divers endroits du village, notamment, le parc, la Roseraie, la cour et la grange du Château ou encore sous chapiteau. Les organisateurs ont par ailleurs indiqué qu'ils suivront scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur pour la sécurité de tous.