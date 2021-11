Théâtre, danse et performances : le festival transfrontalier NEXT dès ce 12/11

La 14e édition du festival transfrontalier NEXT se déroulera du 12 novembre au 04 décembre prochains. Pendant trois semaines, la programmation de NEXT propose de découvrir la création d’artistes emblématiques dans différentes disciplines, comme la danse, le théâtre ou diverses performances. Ces artistes sont issus de la scène contemporaine internationale dans 18 pays différents et comptent certains noms emblématiques : Boris Charmatz (FR), Milo Rau (CH), Eszter Salamon (HU), Meg Stuart & Tim Etchells (US/UK), Mapa Teatro (CO) et bien d’autres.

Fier de son appellation de festival transfrontalier, NEXT est porté par cinq structures aux abords de la frontière franco-belge : Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et Valenciennes - La rose des vents (Villeneuve d’Ascq), l’Espace Pasolini (Valenciennes), le phénix (Valenciennes), kunstencentrum BUDA (Kortrijk) et Schouwburg Kortrijk.