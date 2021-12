Théâtre, concerts, expos : cette année, CENTRAL met de la culture sous le sapin !

En ces temps toujours compliqués pour la culture, le centre culturel Central s’organise pour la promouvoir dans la région du centre. Déjà proactif lors du deuxième confinement où il proposait des "livraisons de culture à domicile", Central propose cette fois-ci d’offrir de la culture en cadeau, à placer sous les sapins de vos proches pour réchauffer les soirées d’hiver.

Concrètement, ce projet se place sur le modèle de la carte-cadeau : avec l’opération "Mettez de la culture sous le sapin", l’institution propose une carte magnétique qui donne accès aux événements organisés en son sein. Interactive, il suffit alors de la charger pour offrir à ses proches une ou plusieurs activités. Présentée aux guichets du centre, elle sera alors débitée en fonction du montant de l’activité choisie. Tous les budgets sont permis : l’offre commence dès 10€. Il est également possible de la personnaliser et de choisir l’heure et la date de son activation. C’est donc toute la saison culturelle 2021-2022 qui peut s’offrir : théâtres, concerts, expositions, activités, stages…