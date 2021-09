Théâtre : Ce qui restera, de Cécile Hupin au CC d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Que projetons-nous dans nos objets ? Qui possède qui ? Et face à l’inévitable finitude de l’être, que restera-t-il de nous ?

La veille du Nouvel An, une terrible tempête menace les habitations des six derniers résidents d’une ile au milieu de l’océan. Pour se protéger, ils rassemblent leurs affaires et se retranchent dans un bâtiment sécurisé, géré par une intelligence artificielle.

Dans l’attente de la fin du déluge, ils se confrontent à leurs souvenirs, leurs besoins matériels et leurs émotions, en se heurtant aussi aux autres et à la solitude. Mais peu à peu, l’eau s’infiltre… Ne reste plus qu’à tenter l’impossible pour sauver ce qui peut l’être encore : un objet précieux, un souvenir, un porte-bonheur… une vie ?

Dans un univers tragi-comique, nous souhaitons créer un spectacle où l’émotion, le rire et un certain sens du décalage permettent de tendre un miroir sur nos fonctionnements humains liés à la notion de possession. Nous voulons questionner la complexité de notre besoin humain d’attachement à ces choses inanimées que sont les objets.

Cécile Hupin et Héloïse Meire

Du 12 au 16 octobre 2021

Centre culturel d'Ottignies-LLN (Avenue des Combattants, 41 – Ottignies)

Mise en scène Héloïse Meire - Avec Gwen Berrou, Carole Lambert, Fabrice Rodriguez, Martin Rouet, Isabelle Wéry - Direction technique et lumières Jérôme Dejean - Création sonore Guillaume Istace - Mouvement Colline Etienne - Scénographie Catherine Cosme -Accessoires Anna Terrien, Delphine Coërs - Création vidéo Hubert Amiel - Régie Jérémy Vanoost, Grégoire Tempels

