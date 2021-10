"Tacoma Garage" de Corentin Skwara : le rock s’invite au Théâtre de Namur

Corentin Skwara au micro de Christine Pinchart - Tacoma Garage - 18/10/2021 Il s'appelle Corentin Skwara, il est comédien et il se passionne pour un groupe rock né dans les années 60, après les avoir vu jouer en concert. C'est là qu'il décide de les suivre en tournée, et de les filmer. Il n'a jamais fait un film de sa vie, mais peu importe,... et c'est ce qu'il raconte dans ce spectacle : Tacoma Garage. Ce groupe c'est The Sonics, il vient de l'état de Washington, c'est un groupe de garage rock, moins connu que les Stones, il a quand même dit-on, influencé Nirvana et Springsteen.