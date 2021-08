Sortie de six cortèges dimanche lors de la ducasse d’Ath

Le dimanche 22 août, dès 10h00, les géants seront de sortie, accompagnés de groupes pédestres et de leurs fanfares dans les faubourgs de la ville. Sur six parcours différents, le public pourra suivre L’Aigle à deux têtes (St-Christophe et la Royale Harmonie l’Union de Meslin-l’Evêque), Samson (le groupe des Bleus, le canon du Mont-Sarah et la Royale Union des fanfares Sainte-Cécile de Moulbaix), Ambiorix (hallebardiers et la fanfare Royale Union Saint-Denis d’Irchonwelz), Victoire (les Hommes d’armes et la Royale harmonie Union de Lorette), le cheval Bayard (le groupe des Drapeaux et la Royale Fanfare Communale de Huissignies) ainsi que Goliath et Madame Goliath (leur garde et le groupe des 19 communes avec la fanfare Royale Union Saint-Martin).

Le lundi 23 août, le programme prévoit la sortie des géants à 17h00, puis animation par la Royale Union des Fanfares Sainte-Cécile de Moulbaix sur l’Esplanade.