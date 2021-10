Solid’Art : un week-end de soutien aux victimes des inondations dans le Brabant Wallon

En juillet 2021, le réchauffement climatique cause des pluies torrentielles qui s’abattent sur la Wallonie. En plus de dégâts considérables dont la mort de plus de trente personnes, certains Belges se retrouvent sans toi ni eau ni électricité. Le Brabant Wallon fait partie des régions les plus touchées par les inondations, notamment la commune de Court-Saint-Étienne qui abrite le centre culturel du BW.

Les sinistrés le savent, la route est encore longue afin de réparer les dégâts et de retrouver une ville normale. En soutien aux habitants, le Centre culturel du Brabant wallon met en place, ce week-end du 29 et 30 octobre, une action de solidarité, destinée à offrir un moment de répit et de culture à tous les Stéphanois et les Stéphanoises touchés par les inondations.