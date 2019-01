“Singulier” : un festival scénique hors-normes

Quatre jours de spectacles immersifs sous le signe de l’expérimentation et du vivant. Ça se passe du 14 au 17 février à l’Atelier 210.

Les curateurs Isabelle Jonniaux et Matthieu Goeury et l’Atelier 210 se sont interrogés sur l’essence du spectacle vivant d’aujourd’hui et se sont demandés comment le moderniser et l’amener dans une autre dimension. Que ce soit du côté du fond ou de la forme, beaucoup d’artistes s’essayent à ce renouvellement : avec des sujets sociétaux et actuels, avec des formes technologiques, en faisant se rencontrer les extrêmes et les possibles, en mélangeant les champs d’action et les domaines…

Oubliez l’idée de vous asseoir passivement dans un gradin pour regarder un spectacle ! Vous serez au contraire immergés dans des dispositifs variés et expérimenterez d’autres formes de représentation : installation sonore, spectacle en réalité virtuelle, performance interactive…

Il y a de nombreuses manières de composer pour tenter de dégager quelque chose de nouveau, qui viendrait se dessiner comme une évidence. C’est à ces expérimentations que le Festival Singulier se dédie, aux artistes qui osent et qui sortent de l’ordinaire.