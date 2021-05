Silent Disco : la famille en question au théâtre Les Tanneurs

"Donner l’amour jamais reçu ", c’est l’une des phrases qui claque dans la bouche de Safie Sy, l'une des 9 jeunes, filles et garçons, qui racontent leur histoire dans Silent Disco. Un spectacle bouleversant monté au théâtre Les Tanneurs par Gurshad Shaheman. Et dès le 28 mai dans l'offre Arts de la Scène sur Auvio.

Cabossés par la vie Victoria, Ozan, Brandon, Jean, Elisa, Sasha, Franck, Auriane et Safie occupent la scène du théâtre bruxellois Les Tanneurs dans un décor unique. 9 podiums pour 9 jeunes, un casque sur la tête et la musique dans les oreilles pour s'éclater... et s'évader. Ils/elles ont entre 17 et 26 ans. Ce ne sont pas des comédiens. Simplement des jeunes gens divers comme on en croise tous les jours. Saufs que leurs parents n'étaient pas toujours au rendez-vous de l'amour. Famille je vous hais, famille je vous aime Fidèle à sa méthode de travail, le metteur en scène Gurshad Shaheman, artiste associé aux Tanneurs, s'est appuyé sur la subjectivité de l'expérience personnelle pour monter ce projet-citoyen qui nous donne un instantané du vécu de neuf personnes à un moment charnière de leur existence, entre (post-)adolescence et âge adulte. Le moment d'un premier bilan. Le moment de s'affranchir des parents et d'affirmer son identité. Tou.te.s les neuf ont vécu une rupture avec leur famille. Ils nous en livrent les cicatrices, dans une écriture ciselée rythmée par les punchlines.

Cet enfant était inutile et inutilisable"

Les situations sont douloureuses: l'abandon par la mère qui confie l'enfant à une tante, le mépris du père face à la transidentité du fils, les violences domestiques, les coups et les non-dits -"je suis le menteur de l'histoire que personne ne veut raconter"-, le passage à l'acte dans le sang, le fossé qui sépare une mère guidée par la religion d'un fils baigné dans la modernité.

Père autoritaire, mère confidente : les rôles genrés ont la vie dure Ces récits, bouleversants de vérité, nous montrent en filigrane la place de chacun au sein de la famille. Et rien ne semble avoir profondément changé. Le père en prend pour son grade de chef de famille. Absent, violent, bourré: le père n’est pas un confident, même s'il peut être drôle, gâter ses enfants, offrir des cadeaux. Il assume leur éducation, leur santé mais pas les câlins. On voit plus d'empathie pour la mère: ni autoritaire, ni violente, aimante, parfois confidente, parfois égoïste, et souvent victime. Et là aussi on rejoint une réalité toujours répandue, indépendamment du milieu social.

Amour et compassion Silent Disco est un coup de flash, en mots et en musique, sans colère et sans accusation, mais avec beaucoup de compassion pour les parents, des êtres faillibles avec leurs propres démons (l'alcool) et leurs traumas. Ils et elles sont aussi des victimes de la violence de la vie. C’est comme si la colère était dépassée parce qu’elle empêche d’avancer, de tracer son chemin. "Je veux être une princesse capable de vaincre un dragon" Etre unique, choisir ses valeurs et les assumer, c'est la tendance identitaire que nous révèle ces non-comédiens citoyens de 2021. Plus qu'un désir, un besoin d'exister en toute autonomie. Un refus d'assimilation à un groupe ou une communauté. Adopter des normes signifierait une défaite. Se forger une identité singulière dans un monde pluriel mais marqué par un retour à l’assignation, on met dans des cases. La génération " ça va aller " En se répétant cette formule comme un mantra, ces jeunes adultes nous renvoient l’image d’une société dure dans laquelle il faut se battre pour exister. L’avenir est incertain et ce sera marche ou crève. Se construire quand on a été cabossé, ça prend beaucoup d'énergie, mais ils/elles en ont à revendre, exprimée par la musique qui sort régulièrement des casques pour envahir le plateau. Silent Disco est un spectacle bouleversant de vérité, mais pas sans espoir. Au contraire, ils/elles sont prêt.e.s au combat pour exister, être heureux et ne pas tomber.