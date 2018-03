Shudder + Atomic 3001 : entrez dans la transe

Shudder est le spectacle qui ouvre la danse de cette soirée mouvante. Monté par Louise Michel Jackson, Ben Fury et Rodolphe Coster, il a obtenu le prix de la meilleure création musicale Arts de la scène aux Sabam Awards en 2016. Sur scène, deux corps se balancent tels des pantins esclaves de la musique. D’abord machinalement puis effectuant des mouvements de plus en plus amples, la chair des danseurs semble être habitée par le rythme très brut qui se joue d’eux. Cette chorégraphie lancinante emprisonne les corps et les esprits, rien ne peut les détacher de cette exaltation. Bientôt, une transe de plus en plus profonde se fait ressentir. Shudder est un spectacle expérimental singulier qui inverse les rapports entre la musique et la danse et nous pousse à la réflexion : ces corps secoués par le son électronique peuvent-ils s’arrêter ?