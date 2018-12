"Sept morts sur ordonnance" pour la première fois au théâtre

Film culte des années 70, "Sept morts sur ordonnance" de Jacques Rouffio, sera pour la première fois adapté pour la scène à l'affiche du théâtre Hébertot fin janvier, a annoncé la salle lundi. Réunissant à l'écran Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Jane Birkin et Marina Vlady, ce long métrage sorti en 1975 est tiré d'une histoire vraie : les suicides à 15 ans d'intervalle dans une même ville de province, de deux chirurgiens victimes de calomnies et de rumeurs.

L'adaptation pour le théâtre est cosignée par Anne Bourgeois et Francis Lombrail, d'après le scénario original de Georges Conchon et Jacques Rouffio. Les principaux rôles seront interprétés par Bruno Wolkowitch, Francis Lombrail, Julie Debazac et Claude Aufaure. "Chaque jour, dans le monde du travail, dans la vie sociale, dans les relations familiales, la manipulation est trop souvent responsable de notre chaos intime", souligne Anne Bourgeois dans la note d'intention de la pièce.

"Même si la société s'organise aujourd'hui pour dénoncer le harcèlement, trop d'êtres humains sombrent encore parce qu'une force destructrice venue de leur entourage les a précipités vers leur chute", ajoute-t-elle.

Récompensé par le César 1976 du meilleur montage, et nommé pour le meilleur film cette même année, "Sept morts sur ordonnance" avait attiré en salles près de 1,2 million de spectateurs.