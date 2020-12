Scène : Next Festival 2020 mue face à la crise

Comme de nombreuses manifestations culturelles cette année, le NEXT festival a dû être annulé. L’équipe organisatrice a créé le label NEXT TIME qui accompagnera les spectacles qui auraient dû s’y produire et que vous pourrez retrouver dans les saisons ou festivals des lieux partenaires en 2021.

Le NEXT festival 2020 (festival international et transfrontalier) ce sont 38 spectacles, dont 8 premières mondiales, répartis dans 16 villes en Belgique et en France. Cette 13e édition aurait dû voir le jour ce 12 novembre avec la création de "Mal – Embriaguez Divina" de Marlene Monteiro Freitas, chorégraphe cap-verdienne d’envergure.

Les 5 théâtres organisateurs ont travaillé activement avec les partenaires afin d’intégrer une partie de leurs spectacles aux saisons ou festivals existants. Une quinzaine de propositions en danse et en théâtre seront réparties entre février et juin 2021 dans 8 lieux partenaires de NEXT.

► Cliquez ici pour le programme de NEXT TIME

NEXT TIME permet aux résidences de travail d’avoir lieu, en offrant un week-end de diffusion virtuel à destination des professionnels, en reportant une moitié des représentations de quelques mois.