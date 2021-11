"Sale Payis", spectacle de musique expérimentale engagé au "Bois du Cazier" à Marcinelle

Cette partition électronique retranscrit les atmosphères captées dans les usines et ateliers de la région et régies par le biais d’enregistrements, tantôt bruts, tantôt aménagés, ou en transformant aussi en temps réel la percussion industrielle produite sur scène par Max Charue.

Les Forges du Bois du Cazier à Marcinelle accueilleront le 17 novembre prochain à 19h00 un spectacle intitulé " Sale Payis " qui s’inscrit dans l’ héritage ouvrier de la région de Charleroi et qui se nourrit du travail de percussions de Max Charue et de la musique électronique produite par Eliott Delafosse.

Ce spectacle entend, par ailleurs, mettre en lumière l’aspect éminemment symbolique de la confrontation et du mariage des machines et de l’ordinateur comme une possible réconciliation de l’Humain et du digital.

"Sale Payis" est destiné à être présenté dans des lieux les plus divers et inhabituels, comme des prisons, la rue, des usines et, bien entendu, des salles de spectacle et cela afin de toucher un public lui aussi "inattendu".

Cette première présentation est gratuite mais il est conseillé de réserver ses places sur le site des Festivals de Wallonie qui soutiennent ce travail de création.

Le site du Bois du Cazier figure sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Le complexe minier avait été le théâtre, le 8 août 1956, d’une catastrophe qui avait coûté la vie à 262 personnes dont de nombreux mineurs italiens. Ce drame avait suscité une très vive émotion dans le monde et aura été à l’origine d’une prise de conscience quant aux conditions de vie et de travail des mineurs ainsi qu’aux normes de sécurité appliquées dans ce secteur industriel.