Royal Festival de Spa: Guillermo Guiz joue au profit des sinistrés

Guillermo Guiz était prévu dans la programmation du festival :

"J’étais sur le point de dire au Festival que ma prestation de ce soir-là serait reversée aux sinistrés quand le Festival m’a demandé si ça me tentait de refaire une deuxième date au profit justement des sinistrés. Du coup oui, c’est la moindre des choses de pouvoir apporter un tout petit peu sa pierre à l’édifice", explique Guillermo Guiz. La recette sera entièrement reversée aux sinistrés des inondations dans la région.

"Au Suivant !", c’est un spectacle d’humour qui parle de transmission, de paternité, d’envie et de peur de cette paternité, de religion, des femmes, de l’amour : "je raconte aussi mon rapport à la masculinité à l’évolution de la société dans plein de domaines. J’essaye évidemment de tout tourner sur le coup de l’humour, d’en faire le plus de blagues possibles mais d’avoir quand même une réflexion sur certaines thématiques qui ne prêtent pas directement aux blagues mais j’essaye de tourner cela comme cela". En fil rouge du spectacle : le père, celui qui l’a élevé. "Mais le but du spectacle, ce n’est pas de faire la causette ! Moi, je vois tout sous le prisme de l’humour, avec plein de blagues", ajoute l’artiste.

"Au Suivant !", c’est 1h40 de plongée dans cet univers, toujours sourire aux lèvres, ce qui a valu à Guillermo Guiz de recevoir le prix Maeterlinck de la critique l’année dernière dans la catégorie meilleur spectacle d’humour.

"Au Suivant", le dimanche 22 août à 18h30 (la représentation de 21 heures affiche déjà complet). Réservation sur le site du Festival : http://www.royalfestivalspa.be/event/au-suivant/

Le Royal Festival relaye aussi l’appel aux dons :

Inondations conf. Verviers : BE27 0689 4224 3273 – BIC : GKCCBEBB