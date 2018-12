Retrouvez Stéphane Guillon dans le taxi de Jérôme Colin

Spécialiste des salles vides dans les années 90, il a cru en sa bonne étoile et a écouté la petite voix qui le poussait à persévérer. Films, téléfilms et séries, one-man shows et pièces de théâtre, sans oublier la littérature, il est présent partout.

Chroniqueur à l’humeur acerbe, fan de Coluche et Desproges, les limites de son humour noir et cruel sont l’insulte, la diffamation et l’atteinte à la vie privée.

On le dit angoissé et mélancolique. Il attribue à sa formation théâtrale classique l’aisance et l’assurance présentes dans ses chroniques.

Ambiance de fête foraine et odeur de lacquemant pour cette course liégeoise qui nous mènera d’anecdotes en anecdotes.

