Reprise : "Décris/Ravages" d'Adeline Rosenstein - Orient/Occident, le carrousel des mauvaises fois ****

Pour décrire 150 ans de rapports conflictuels en "Terre Sainte" , Adeline Rosenstein se met elle-même en scène, dans un rôle de pseudo conférencière "pince sans rire", racontant-la fameuse question d’Orient, comme un ring de rapport de forces et un chaudron de tous les racismes, identitaires et meurtriers. Énorme projet, étonnamment digeste dans cette version sérieuse et drôle à la fois. Le sujet est épineux pour cette jeune juive allemande de gauche, vivant en Belgique. Mais elle le met à distance, avec une grande subtilité en "décrivant les ravages" comme une "polyphonie dissonante".

A la Balsa, en 2016, on a pu revoir les 4 premiers épisodes qui ont encore gagné en rythme et en drôlerie et les 2 suivants qui nous mènent jusqu’à 1950. Soit juste après la création de l’Etat d’Israël et l’expulsion, par crainte ou par force, en 4 étapes, des Palestiniens de leurs terres.

La question d’Orient, la naissance d'Israel, féroce et drôle à la fois

"Décris/Ravages" d'Adeline Rosenstein avec Léa Drouet, Thibaud Wenger, Olindo Bolzan, Isabelle Nouzha - © Hichem Dahes

Un seul exemple : elle décrit l’arrivée de Napoléon en Egypte et en Syrie avec des savants, fous de l’Egypte… pharaonique. Mais Napoléon vient libérer les Arabes qu’il prétend "aimer" en cassant tout chez eux ! La racine d’un double discours…jusqu’à Bush ! La fresque adore jouer à saute mouton, du passé au présent par des textes témoignages, éclairant le passé par le présent.

Et pourtant la représentation évite constamment le "didactisme" et la conférencière cède la place à ses comparses, Léa Drouet, Thibaud Wenger, Olindo Bolzan (lors de la représentation aux Doms, en 2016), Isabelle Nouzha, tous drôles, émouvants, inspirés. Ils miment, par exemple, les "crapules" de chefs d’Etat à coup d’empoignades comiques, entre BD et Charlot. La distance humoristique porte aussi sur le genre "théâtre documentaire" puisque les cartes régionales sont remplacées par des gestes qui dessinent l’espace. Et les photos et vidéos sont "décrites" en projetant violemment sur les murs des boulettes de papiers mouillés ! Le geste rageur plus fort que l’image ! Curieux mais drôlement efficace. Le postulat : pas d’émotion par des images, parfois truquées, mais de l’humour dans la description des faits.

"Mon ambition, nous confie Adeline Rosenstein, "est de vaincre le scepticisme ambiant et l’indifférence de mes amis européens face aux conflits du Moyen Orient. Je veux toucher un public plus large que des militants déjà convaincus de l’une ou l’autre thèse. Il faut mettre les Européens, Anglais, Français et Allemands surtout, face à leurs responsabilités historiques et donc actuelles. Mais je "joue" un rôle de "conférencière historienne" sans aucune prétention historique. Les faits sont controversés mais à la portée de tous s’ils cherchent un peu sur le net.

(Vérification faite, un seul exemple, l’article Wikipédia sur la Nakba, "l’exode" palestinien de 1947 à 1950 (750.000 exilés sur 900.000 habitants) est fort bien fait : il donne la parole aux historiens palestiniens et israéliens, anciens et nouveaux).