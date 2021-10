Remontez le temps lors de la quinzième édition du JYVA’ZIK !

Brettelles et sequins seront de sortie les 5 et 6 novembre du côté de Mont-Saint-Guibert lors du Jyva’Zik : un festival rétro directement inspiré des années folles et de la prohibition !

En quinze ans d’existence, le Jiva’Zik s’est créé un vrai nom et est aujourd’hui un événement très attendu par ses nombreux fans. Le temps d’un week-end (les 5 et 6 novembre), l’ancienne brasserie Grade se transformera en lieu de fête avec comme thème les années folles, l’underground et le vintage ! Comme le hasard fait bien les choses, on en profite pour rappeler que la brasserie Grade a un jour brassé la bière "Vieux-Temps", le parfait clin d’œil pour ce festival qui vous fait… Voyager dans le temps !

Comme chaque année, le festival propose de nombreuses animations inspirées tout droit d’une autre époque : spectacles d’art de la rue, voltige, shows burlesques, démonstrations de catch, cours de danse, cabinets de curiosités, stand de tatouages… "Au niveau de la programmation, on prévoit des shows avec des artistes authentiques et originaux, qui sortent joyeusement des sentiers battus et des découvertes visuelles, auditives et sensorielles à chaque coin du festival ! Au programme de cette 15e édition on retrouve des artistes belges comme Super Ska et son tourbillon de cuivres, le juggband High Jinks Delegation ou encore la géniale chorale polyphonique Friday Frida composée de 9 voix féminines liégeoises. Mais également des artistes internationaux comme le plus belge des Américains Bruce Ellison, le duo français new-disco afro-funk de Macadam Crocodile et les incontournables anglais de Mista Trick pour un live d’anthologie le vendredi soir." expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Les festivaliers sont quant à eux invités à s’habiller de circonstance : que vous portiez le costume complet du parfait contrebandier ou de simples accessoires inspirés des années 20, toutes les folies sont permises !

La carte des boissons sera elle aussi directement inspirée des bars de l’époque de la prohibition et attention au verre troué qui nous empêcherait de faire la fête ! Pour en savoir plus sur cette drôle de légende… Rendez-vous ici !

Infos pratiques :

Où ? Rue de l’Ornoy 1435 Mont-Saint-Guibert

Quand ? Le vendredi 5 et le samedi 6 novembre

Infos & tickets ? www.jyvazik.be

Capacité : 2500 personnes par jour