Redécouvrez l’art de la Pantomime avec "Mime Hic"!

Découvrez l’univers doux et poétique de Nicolas Biebuyck, alias "Mime Hic". Depuis 2017, il pratique l’art de la Pantomime et rêverait d’en faire son métier.

L’art de la Pantomime se fait de plus en plus rare et est peu connu du grand public. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à replonger en enfance et à vous laisser séduire par l’univers de "Mime hic".

Originaire de Ramillies, c’est à l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve que Nicolas Biebuyck a découvert l’art de la Pantomime, un peu par hasard, en 2017. Nicolas est alors étudiant en Histoire et passe une audition pour participer à une pièce organisée par le Théâtre Universitaire de Louvain-La-Neuve. Le metteur en scène lui attribue un rôle axé sur le jeu corporel et facial. Un rôle qui va façonner le destin de l’artiste. "Lors de ma première intervention sur scène, j’entrais et découvrais un appartement hyper luxueux et ce, dans le silence le plus total. C’est uniquement avec les mimiques du visage, l’attitude du corps et les gestes que je devais transmettre au public mon admiration pour ce lieu. C’est surtout à ce moment, je pense, que je me suis rendu compte que transmettre de l’émotion en silence est une chose extrêmement riche et excitante", se remémore Nicolas Biebuyck. L’artiste est autodidacte, il a tout appris seul.

En 2018, Nicolas remonte sur scène à l’occasion d’une scène ouverte organisée par le Circokot où il présente des numéros de mimes musicaux qu’il a écrits lui-même. L’enthousiasme et le soutien du public sont tels, que l’artiste décide de poursuivre dans cette voie artistique peu commune. Depuis, "Mime Hic" a eu l’occasion de se produire lors de divers événements dans le Brabant-Wallon. "Depuis le début j’imagine et écris seul mes spectacles. C’est aussi le cas en ce qui concerne la mise en scène et l’interprétation dramatique mais je dois énormément à Marie Sourdeau, une amie proche et ancienne membre du Circokot qui m’a toujours encouragé, coaché et accompagné depuis le début du projet" confie l’artiste.