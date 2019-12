"Rage dedans" de Jean-Luc Piraux, au Théâtre de Namur jusqu'au 18 décembre

"Rage Dedans" aborde avec humour la thématique du burn-out. Le spectacle est en partie autobiographique et nous parle d’un mal qui ronge les êtres de l’intérieur. Jean-Luc Piraux a lui-même été victime d’épuisement professionnel alors qu’il travaillait sur un spectacle. Son séjour à l’hôpital lui a donné l’envie d’écrire ce texte. Jean-Luc Piraux retrace avec dérision les étapes de sa chute, il nous parle surtout de la vérité dans le regard et dans les gestes des pensionnaires de l’hôpital. Il évoque ce burn-out avec une vérité tendre, mais parle aussi du manque d’amour et de sincérité qui mine nos vies. Le spectacle prend le recul nécessaire pour qu’un rire parvienne à éclore dans une réalité sans lumière.

Au studio du Théâtre de Namur jusqu'au 18 décembre, à 19 heures

François Caudron a rencontré Jean-Luc Piraux