Questcequetudeviens? aux Halles de Schaerbeek

Questcequetudeviens ? le teaser - teaser du spectacle - 05/03/2020 par la Compagnie 111. Hommage à une histoire exceptionnelle, Questcequetudeviens? est né des retrouvailles d’Aurélien Bory avec Stéphanie Fuster. Etudiante en droit, elle décide de tout abandonner pour devenir danseuse flamenca. Elle part à Séville, se former auprès des plus grands – Manolo Marin et Israël Galvàn, entre autres – renversant tous les obstacles pour répondre à un irrépressible besoin d’expression, à une passion définitive. Questcequetudeviens? transpose la lutte de la jeune femme.