ProPulse, le rendez-vous professionnel des arts de la scène de la FWB, débutera fin août

Le festival ProPulse aura lieu du 30 août au 3 septembre 2021. Prévue en janvier, cette édition 2021 avait été reportée en raison des conditions sanitaires.

L'événement se veut "le rendez-vous professionnel des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles". En début de législature, ProPulse avait été "mis en chantier" pour trois années dans le but que cet événement réponde mieux aux attentes exprimées par les artistes et les professionnels des arts de la scène, et qu'il redevienne "le moment de l'année où les artistes et les programmateurs et programmatrices se retrouvent, échangent et débattent".

Le festival se déroulera cette année dans un lieu unique, le W:Halll, centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, pour le rendez-vous multidisciplinaire. Pas moins de 33 spectacles de théâtre, marionnettes, danse, conte, arts de la rue, musique du monde, chanson francophone ou encore jazz et blues s'y dérouleront du lundi 30 août au jeudi 2 septembre.

Le vendredi 3 septembre, une journée consacrée à la musique classique sera organisée à Flagey avec six concerts de musiques classique, contemporaine et ancienne. Une série de rencontres et d'ateliers sont également prévus, ainsi qu'une programmation "Off" reprenant une liste de spectacles se déroulant à Bruxelles, en soirée, pendant le festival.

Cette année, l'association des programmatrices et des programmateurs professionnels Asspropro devient coorganisatrice de l'événement, tandis que les agences Wallonie-Bruxelles Musique et Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse seront partenaires pour assurer une présence de professionnels internationaux.