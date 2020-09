Prix Maeterlinck de la Critique 2020. Une année bizarre.

Fallait-il organiser un Prix Maeterlinck de la Critique cette année et sous quelle forme ? Le jury a longtemps hésité puis tranché. "The show must go on".

D’abord, parce que ces Prix sont un encouragement symbolique à une profession en détresse et puis il est une tribune de libre expression annuelle de tous les acteurs des arts de la scène. La forme choisie par le jury,-une vidéo diffusée sur 3 réseaux - où tout le monde est confiné, est à l’image de notre époque. A défaut d’un rassemblement festif le jury a risqué une "forme brève" 55 minutes, un court débat de politique culturelle suivi d’un palmarès illustré et d’un hommage aux disparus.

Mais la nouveauté c’est que toutes ces séquences sont visibles séparément, en capsules : les discours politiques, les séquences (parfois surprenantes) des lauréats, 5 hommages aux disparus et 2 séquences musicales. Diffusées sur RTBF Auvio, la page Facebook des Prix et la chaîne YouTube, ces capsules peuvent aussi faire le "tour du bloc" et sont visibles plusieurs heures/jours.