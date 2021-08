Pour sa 47e édition, le Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre présente "Fragments" du 21 au 22 août

Fragment Bleu : du cirque, de l’aérien, de la comédie, de la musique, des déambulations et une installation participative… Le long de la Semois en quittant Chassepierre vers Sainte Cécile, ce sont les compagnies Lady Cocktail, Les Chaussons Rouges, Joe Sature et Ses Joyeux Osselets, La Belle Image, Folk Dandies, Les Déguindés et Aurélien Nadaud qui vous feront voir la vie en bleue.

Fragment Vert : retrouvez au centre de la grande prairie du cirque sur des structures surprenantes ! Il sera tantôt tinté de comédie, tantôt de poésie. Et puis de la musique mécanique, des déambulations aux personnes fantastiques et des jeux venus d’ailleurs. Tout cela avec La Burrasca, La Migration, The F.F.F., Le Piston Errant, Demain on Change tout et D’un Autre Temps.

Fragment Mauve : ça va danser, jongler, sauter, chanter, venir vous saluer et vous donner envie de bouger au pied de la passerelle et de la descente du Breux. Retrouvez-y Mastock Productions, Joshua Monten, Scratch, Tripotes la Compagnie, Fritüür, Car à Pattes et Pelouse Grass Band dans ce fragment encore un peu plus intime que les autres.

Programme complet sur www.chassepierre.be