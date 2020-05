Place aux artistes : Kiosk et Musiq3 lancent un appel à projets

KIOSK, le magazine des arts de la scène sur la Trois devait prendre ses quartiers d’été en Avignon, et rendre compte de l’activité belge au bord du Rhône. Il n’en sera rien. Privés de scène et de spectateurs que deviennent les comédiens, où sont-ils, que ressentent-ils ? La RTBF lance un appel à projet et donne la parole à 9 comédien.ne.s à travers un texte de leur choix. Le défi est lancé !

Au cours de cet été, KIOSK propose de donner la parole à 9 comédien.n.es, à travers un texte de leur choix, en résonnance avec l'actualité et leur vision du monde. Neuf capsules seront réalisées et diffusées une fois par semaine, sur Musiq3, le site RTBF Culture, AUVIO et les RS de la RTBF.

Imaginons un texte, déclamé ou murmuré ; une parole qui, forte de l'expérience du confinement, ne demande qu’à s’exprimer ; des lieux extérieurs pour oublier un instant les contraintes du "social distancing" ; un retour au théâtre de rues…

Le choix des textes et de ses "déclamateurs" se fera à la suite d’un appel à participation selon des critères simples : un format imposé de +/- 4 minutes, une voix proche du spectateur, un lieu en extérieur, une mise en scène adaptée, une performance enregistrée pour la radio et mise en images par l'équipe de KIOSK.

Une production Thématique Culture-Musique et Musiq3 2020 @carine bratzlavsky