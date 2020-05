Place aux artistes : Kiosk et Musiq3 lancent un appel à projets – prolongation

Privés de scène et de spectateurs, que deviennent les comédien.ne.s, où sont-ils, que ressentent-ils ? KIOSK, le magazine des arts de la scène et la RTBF lancent un appel à projet et leur donnent la parole à travers un texte de leur choix. Le défi est lancé !

Nouvelle date limite de remise des projets : 8 juin 2020 à 12h.

Comédien, comédienne, qu’avez-vous lu récemment ? Quel auteur vous a inspiré ou a résonné en vous ? Avez-vous été touchés par un texte ? En avez-vous écrit un ? Avez-vous ressenti le besoin de le dire au plus grand nombre, de le jouer ?

Au cours de cet été, KIOSK proposera 9 capsules de + /- 4 minutes diffusées une fois par semaine, sur Musiq3, sur le site RTBF Culture, sur AUVIO et sur les réseaux sociaux de la RTBF.

Modalités pratiques :

La capsule sera d’une part filmée par nos équipes à destination des RS et d’autre part, enregistrée dans un studio de musiq3 pour la version radio (afin de s’assurer de la qualité sonore de la prestation).

Texte : un texte de votre choix, en résonance avec l’actualité et votre vision du monde, au ton dramatique, drôle, satirique, etc. Un extrait ou un texte en entier, en français et libre de droit (dans le domaine public, écrit par vous, dont l’auteur aurait donné son accord, ou dont l’auteur est membre de la SACD).

Tournage : Prévu à la mi-juin. Le texte d’une durée de + /- 4 minutes est dit et interprété face caméra, dans un lieu en extérieur, à Bruxelles, choisi par l’équipe de KIOSK. La mise en scène sera faite en collaboration avec la réalisation. L’enregistrement de la version radio sera fait par la suite, à la RTBF.

Toute proposition musicale est bienvenue en particulier pour la version radio.

Rémunération :

450€ euros

350€ euros brut pour 1/2 journée de tournage.

L’interprète sera rémunéré au choix, soit par un contrat d’artiste via la production, soit par facture.

100€ euros supplémentaires seront payés par Musiq3 pour l’enregistrement de la version radio.

Une production Thématique Culture-Musique et Musiq3 2020 @carine bratzlavsky