Pinocchio de Pommerat, contemporain et enchanteur, au Théâtre de Namur jusqu'au 28 avril

Carlo Lorenzini est un journaliste italien du 19ème S. et c'est sous le nom de Carlo Collodi qu'il invente ce petit personnage, en 1881 façonné par le brave Gepetto. Une marionnette de bois qui se transforme sous la baguette de la fée, en un petit garçon frondeur, sans conscience du danger, qui tombe dans les pièges des malfaisants, tant il a soif de richesse et de liberté. Le metteur en scène Joël Pommerat a confié le rôle de la fée à la comédienne Maya Vignando, qui nous rappelle que Pinocchio n'est pas qu'un né qui s'allonge quand il ment. Elle évoque également son personnage de fée, et les premiers souvenirs qu'elle a du conte de Collodi...

Rencontre avec Maya Vignando