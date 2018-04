Pierre Desproges, 30 ans déjà

Pierre Desproges, né à Pantin en 1939, est décédé d’un cancer à Paris le 18 avril 1988, il y a trente ans jour pour jour.

Pierre Desproges était un tendre misanthrope à l’humour cynique et dévastateur. Il balayait d’un retour de mots cinglants toutes les idées reçues sur les sujets de société et exécutait toujours le contre-pied comme figure de style. Desproges avait de plus la plume littéraire. Le journaliste de l’Aurore devenu chroniqueur dans le Petit Rapporteur de Jacques Martin sur TF1 et Procureur du Tribunal des Flagrants Délires sur France Inter était l’auteur de spectacles et de livres.

L'interview a été faite le 11 novembre 1985 à l’occasion de la présentation d’un spectacle au Théâtre 140 et de la parution de l’ouvrage Des femmes qui tombent aux éditions du Seuil.