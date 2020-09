"Patricia" de Geneviève Damas: derrière chaque migrant décédé en Méditerranée, il y a un visage

"Patricia" c’est le premier spectacle de la saison pour le Théâtre Jean Vilar à LLN. "Patricia" est l'adaptation du roman de Geneviève Damas paru en 2017 chez Gallimard.

Geneviève Damas, auteure, comédienne et metteuse en scène belge nous offre un texte en résonnance avec l’actualité, mais une actualité permanente. Celle des migrants qui traversent la Méditerranée.

L’histoire d’une rencontre, entre Patricia européenne et Vanessa, africaine. L’histoire d’une main tendue, à une enfant venue rejoindre son père, et qui va perdre sa mère et sa sœur dans l’aventure. Soucieux d'offrir une sépulture décente à sa femme et sa fille disparues, il va confier Vanessa à Patricia.

Derrière les chiffres que nous donne la presse : morts, disparus, débarqués, il y a des visages et des histoires, heureuses ou malheureuses.

Il y a des apprivoisements et des liens qui se tissent. Il y a des chemins à faire de part et d’autre. Geneviève Damas l’auteure et l’adaptatrice ...

Rencontre avec Geneviève Damas

"Patricia" au Théâtre Jean Vilar à LLN, jusqu’au 3 octobre. Une mise en scène de Frédéric Dussenne, avec Raphaëlle Bruneau et Consolate Sipérius.

Un texte qui résonne et qui met de l'humanité et des mots sur les injustices, les inégalités et la violence du monde.