"Passing the Bechdel Test" : la performance qui interroge le genre et l'égalité

Dans le cadre du Festival Pink Screens qui se déroule en ce mois de novembre, Jan Martens dévoile sa création autour de la diversité des genres dans une performance donnée au Beursschouwburg.

Le chorégraphe belge Jan Martens a travaillé sur la notion de genre à travers des textes, journaux intimes, paroles d’essais, conférences TED… Il les met en forme grâce à 13 jeunes gens qui se mettent à incarner, sur scène, des figures littéraires féminine de tout temps. Virginia Woolf, Susan Sontag, Solange, Jeanette Winterson et d’autres s’incarnent sans contrainte de temps et d’espace dans une performance déliée et politique.

Jan Martens est né en 1984. Après avoir étudié à l’Académie de Danse de Fontys à Tilburg, il continue au conservatoire royal d’Anvers. Depuis 2010, le chorégraphe travaille sa création et connaît une résonance internationale. Martens explore souvent la notion de temps et l’émotion à travers le mouvement et cherche à établir une connexion durable entre le public et l’artiste. Le chorégraphe aime à intégrer à son travail des éléments de culture populaire et ancrer ses pièces dans notre monde moderne. Après les thèmes de la protection des données et des réseaux sociaux, il aborde avec “Passing the Bechdel Test” la notion de genre et la place de chacun dans la société.

Pour rappel, le test de Bechdel a été inventé pour déterminer la place des femmes dans une oeuvre culturelle. Ce test a été imaginé par l’auteure de BD Alison Bechdel, fervente féministe. Très jeune, elle fut outrée par la représentation de la femme dans les médias. Le test a été popularisée dans son oeuvre "Dykes To Watch Out For" sorti en 1985.

Pour passer le test, une oeuvre doit répondre oui à ces trois questions :