Participez au premier concours d'éloquence national

"Publiq" est le premier concours national d’éloquence en Belgique. Organisé par CIVIX et le Jeugd Parlement Jeunesse, il a pour but de rassembler des jeunes belges francophones et néerlandophones autour d’un objectif commun et de débattre sur des thèmes fondamentaux de notre société.

Le concours d’éloquence "Publiq" est organisé par deux asbl qui œuvrent au quotidien pour rendre la politique plus accessible aux jeunes : Civix et le Jeugd Parlement Jeunesse.

Le concours s’adresse aux jeunes belges néerlandophones et francophones entre 18 et 26 ans. C’est l’occasion unique pour eux de s’exprimer d’une même voix sur notre vivre ensemble et ce qui nous unit. La participation au concours est 100% gratuite.

Le concours "Publiq" se veut inclusif, il encourage toutes les formes d’éloquences possibles : slam, plaidoirie, stand-up…

Bonne chance !