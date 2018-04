" Parsifal " de Wagner à l'Opera Vlaanderen: 3 raisons d'aimer cette " reprise " étonnante****

Parfois on rate un chef d’œuvre à la création et on ne voit sa reprise que de justesse. Ce fut mon cas en voyant in extremis dimanche 1er avril cette mise en scène par Tatjana Gürbaca de l’Opéra le plus chrétien de Wagner créée à l’Opéra Vlaanderen en…2013, l’année du bicentenaire de sa naissance. Alors on croit, ou pas, aux critiques mais ça vous met quand même la puce à l’oreille : en 2013 ce " Parsifal " de Tatiana Gûrbeca a reçu le " Best Wagner anniversary production " de l’International Opera Award à Londres. Et la revue de référence allemande Opernwelt lui offrait une double récompense :Tatjana Gürbaca " metteuse en scène " et son " Parsifal " " meilleure production de l’année 2013 .

Ce genre d’argument d’autorité, par nature je m’en méfie. Sauf si, à l’analyse, je coïncide. Mon enthousiasme, on ma déception, proviennent d’abord des " intentions " de la mise en scène, de leur pertinence mais surtout de leur mise en œuvre. Ici c’est tip-top : une vision claire, non-conformiste, adaptée à notre époque, qui casse la " doxa " wagnérienne mais en toute élégance. Et une scénographie, des costumes, une direction et des acteurs et des chœurs d’une vraie profondeur théâtrale.

La " vision " de Tatjana Gïrbaca .Soit le monde des chevaliers nostalgiques des anciennes valeurs, " dépassées " pour elle,du Graal (Titurel, Gurnemanz, Amfortas et leur " espoir " de rédemption par le " pur " Parsifal. Et soit le monde du " péché " où règne Klingsor qui s’est châtré pour tuer ses désirs mais utilise des " femmes fleurs " pour entraîner dans leur perte des chevaliers dont le jeune inconnu " Parsifal ". D’un côté un monde exclusivement masculin, qui exclut le sexe, de l’autre un univers peuplé de femmes qui sont des " tentatrices" :Pour Gürnaca " les deux mondes ont le même problème, ils sont le revers d’une même médaille et souffrent tous deux de la séparation des hommes et des femmes, brisant toute possibilité de dialogue ". Profitant de la présence, effective, de Kundry dans les 2 mondes, tour à tour " infernale ", descendante d’Hérodiade puis " servante " du nouveau Christ/Parsifal dont elle lave les pieds, comme Marie Madeleine, Gürnaca établit un nouveau postulat : elle veut prouver que Amfortas et Kundry peuvent former un beau " couple ", complice " qui s’écoutent ", même dans un monde qui leur est hostile. Et Parsifal ? Naïf, pris entre Klingsor qui veut une " tabula rasa "des valeurs et Guernemanz qui veut leur renouvellement " tout est possible pour lui " dit Gürnaca .