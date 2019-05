« Oreste à Mossoul » de Milo Rau. Une passion politique contemporaine, nourrie de drame antique ***

Milo Rau / NTGent: Orest in Mossul - 10/05/2019 Infos und Tickets: https://www.festwochen.at/programm/produktionen/detail/orest-in-mossul/ »Es geht nicht mehr nur darum, die Welt darzustellen. Es geht darum, sie zu verändern.« So beginnt das Manifest, das Milo Rau als neuer Leiter des Stadttheaters NTGent verfasst hat. Der 2018 mit dem Europäischen Theaterpreis ausgezeichnete Schweizer, einer der kontroversesten und erfolgreichsten zeitgenössischen Theatermacher, legt mit seinen dokumentarischen Arbeiten den Finger in die Wunden der Gegenwart – und verändert sie tatsächlich: Sein Kongo-Tribunal, zum Beispiel, zwang zwei Minister zum Rücktritt. In Wien, wo seine Inszenierungen bisher selten zu sehen waren, präsentiert er bei den Wiener Festwochen eine brandneue Arbeit. In Orest in Mossul begegnet er der antiken Tragödie von Aischylos ganz im Sinne des Manifestes: »wörtliche Adaption verboten.« Was Rau an der Orestie interessiert, ist die Einführung eines modernen Rechtssystems. Ein Ende des blutigen Teufelskreises aus Mord und Rache ist erst durch einen Prozess möglich, der eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft erlaubt. Als Vorbereitung für sein Stück arbeitet er im Irak und stellt anhand der antiken Tragödie eine wichtige Frage zu einem aktuellen Konflikt: Wie begegnet man der Gewalt im Nahen Osten und ganz konkret den IS-Kämpfer*innen, ohne in archaische Muster zu verfallen? »It’s not just about portraying the world anymore. It’s about changing it.« These words set the tone of the manifesto written by Milo Rau for his term as the new director of the NTGent. The so-called documentary works of the Swiss-born artist, one of the most controversial and successful contemporary theatre makers and recipient of the 2018 European Theatre Prize, rub salt into present-day wounds. And they really do bring about change: The Congo Tribunal, for example, forced two ministers to resign. In Vienna, a city in which his stagings have rarely been shown to date, he will present a brand-new work at the Wiener Festwochen. In Orestes in Mosul, based on the ancient tragedy by Aeschylus, Rau sticks to his manifesto that states »literal adaptation is forbidden«. What interests him about Oresteia is the birth of a modern legal system. Only a trial leading to a possible reintegration into society can break the gory vicious circle of murder and revenge. Rau’s research has taken him to Iraq, where he uses the ient tragedy as a tool to delve into the current conflict: how can we deal with the violence in the Middle East and, more specifically, ISIS without falling into archaic patterns? #festwochen2019 https://www.festwochen.at/programm/produktionen/detail/orest-in-mossul/