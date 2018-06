Nouveauté aux Prix de la Critique 2017/18 : une statuette signée de François Schuiten. 42 nominés et un hommage au KFDA.

Parmi les 42 nominés de la saison 2017-2018, répartis en 14 catégories (voir ci-dessous), 14 lauréats seront proclamés le 1er octobre au Théâtre 140 à Schaerbeek, lors d’une soirée mise en scène par Eric De Staercke et animée par Fabrizio Cassol et quelques musiciens du " Requiem pour L. " d’Alain Platel, d’après Mozart. Le 140, c'est le lieu où Jo Dekmine, mort l'an dernier, fit rayonner une culture de la scène belge et internationale. Un symbole fort. Les Prix de la Critique ont vécu une année un peu exceptionnelle. Privés de subvention fin décembre par Mme la Ministre Greoli, ils renaissaient fin janvier avec une subvention de 10.000 euros prise dans la catégorie " promotion ", la même que les Magritte pour le cinéma (70.000 euros). En outre promesse a été faite d’une subvention de la Loterie Nationale pour financer la fabrication d’une statuette représentative des Prix .

Une statuette symbolique, cadeau de François Schuiten. La statuette de François Schuiten et Karl-Heinz Theiss pour "Les Prix de la Critique" - © Karl-Heinz Theiss Sa conception est un cadeau de François Schuiten, connu pour " Les Cités obscures ", une immense BD en 10 volumes des " Murailles de Samaris " aux " Souvenirs de l’Eternel présent ", sur des scénarios de son comparse de longue date Benoît Peeters. Mais l’artiste est aussi un passionné des arts de la scène et le scénographe du Musée du Train et de la Maison Autrique, à Schaerbeek, de la station de métro Porte de Hal ou encore de la station des Arts et Métiers du métro parisien. Il a aussi signé les plateaux de plusieurs spectacles, dont " La Cenerentola " de Rossini à la Monnaie en 2000. Et il est l’auteur de nombreuses statuettes, dont celle des Prix de la Critique, en étroite collaboration avec Karl-Heinz Theiss. Voici comment il décrit les divers symboles qu’il a voulu y insinuer. " Dans cette statuette je voulais, dit-il, qu’il y ait l’émotion d’une ouverture, comme une scène entrouverte, mais aussi une ouverture au monde que le théâtre nous apprend à décrypter. Un monde représenté par deux hémisphères de résine noire avec, au cœur du tout, l’idée de diversité, comme un fruit qui s’ouvre, sensuel, étonnant. Les saveurs de ce fruit sont des essences de bois, claires ou foncées, comme le monde dans sa diversité, formant des contrastes entrelacés, une multitude d’acteurs : c’est la scène du monde. Cet entremêlement de bois au cœur de l’astre sera disposé différemment par le maître artisan Karl-Heinz Theiss, rendant l’objet unique. "