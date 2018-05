Nile Rodgers, producteur et directeur musical de la revue de Jean Paul Gaultier

Le compositeur, producteur et guitariste américain offre ses services à Jean Paul Gaultier et produira deux titres originaux et la bande son du spectacle composée de chansons choisies par le couturier.

Nile Rodgers, est le guitariste mythique du groupe disco Chic. Producteur à succès, il a œuvré pour Daft Punk, mais aussi Avicii, Mura Masa, Sam Smith, Disclosure, Madonna, Diana Ross et David Bowie.

En octobre 2018, Jean Paul Gaultier, signera et mettra en scène une revue-spectacle évoquant son parcours. Le spectacle, à découvrir aux Folies Bergère, rendra hommages à ceux qui l'ont inspiré comme Pedro Almodovar, Madonna, Kylie Minogue ou encore Angelin Preljocaj.

Pour ce faire, le couturier s'est entouré de l'actrice, scénariste et réalisatrice Tonie Marshall qui co-signera la mise en scène avec la chorégraphe Marion Motin.