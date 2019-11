Nicole Mossoux expose une sombre fresque de Goya aux Halles et une aquarelle délicate aux Tanneurs. Plaisir double. ****

Critique :****

On connaît l’attrait de la compagnie Mossoux Bonté pour la peinture dont témoigne une de leurs œuvres fondatrices " Les Hallucinations de Lucas Cranach l’Ancien ". Attrait aussi pour le thème du double avec le fameux " Twin Houses " où Nicole Mossoux, soliste, était aux prises aux prises avec son double, un mannequin à la présence obsessionnelle, et aux fantasmes angoissants.

En insufflant dans son œuvre le Goya le plus noir, celui du " Grand Bouc " (" The-Great -He- Goat " en anglais) ou le " Sabbat des sorcières " Nicole Mossoux grâce à 10 danseurs/interprètes (un luxe rare) -au sommet de leur expressivité et complicité- fait de ses doubles une multitude de fantômes, comme un peuple inquiet, troublé et troublant.

Le tableau inspirant (mais pas du tout " copié ") de Goya ? Il vous suffit de " googeler " pour rafraîchir vos souvenirs sur cette " période noire " de la fin de vie de Goya. A 70 ans, malade et sourd, il se réfugie dans une petite maison des environs de Madrid (la " Quinta del sordo ") dont il recouvre les murs de fresques énigmatiques, cruelles et angoissées. Elles seront " transférées " sur toile 50 ans plus tard et ont fini au Prado.

Nicole Mossoux, aidée de Patrick Bonté (qui assume la dramaturgie et la lumière, capitale dans ce " clair-obscur " magistral) nous offre son œuvre la plus forte et inspirée depuis fort longtemps. Une œuvre riche d’un imaginaire pictural, sonore et musical où le déchirement individuel devient collectif, ravageur, autodestructeur. Elle a imaginé l’angoisse d’un artiste sourd et vieillissant face à sa misère physique et aux déchirements d‘une société en proie à la guerre civile. Sous les yeux d’une petite fille qui sert de fil conducteur mémoriel à l’ensemble on voit les gardiens du " musée " Goya, envahis par les cauchemars qui peuplent les fresques. Ils se métamorphosent petit à petit en des tableaux vivants torturés, dédoublés, errant dans les songes de Goya et s’insinuent dans les nôtres. Il y a là des groupes de guerriers armés de bâtons menaçants mais qui s’évaporent en images grotesques. Il y a là des femmes convulsées dans des douleurs multipliées par les doubles qui les colonisent. Les tableaux se succèdent proposant aussi des tableaux religieux ou, en clin d’œil, les " Menines " de Velazquez, le tableau clef de tout peintre (chorégraphie ?) qui s’interroge sur son pouvoir par rapport à son modèle, son commanditaire …et le public.

La réussite de l’œuvre tient à une équipe de danseurs/interprètes qu’on sent intimement liés et complices du projet qu’ils nous offrent. Mais aussi de superbes costumes (anciens et modernes) et d’incroyables mannequins " doubles " de Natasha Belova aussi responsable d’une sobre la scénographie. Jean Fürst et Thomas Turine construisent l’espace sonore et Patrick Bonté nuance les densités d’un clair-obscur intense.

Au total un hommage magistral de Nicole Mossoux à Goya, le déchiré, l’illustrateur de nos conflits intérieurs et des ravages absurdes de l’esprit guerrier, semeur d’inquiétudes destructrices.

NB : Il sort rarement de Madrid Goya. Or voilà qu’il se fait " double ", cette saison avec pas moins de deux expositions majeures et chaque fois 60 à 70 œuvres de sortie. L’une à Agen (entre Bordeaux et Toulouse) qui vient de commencer " Goya génie d’avant-garde, le peintre et son école " (jusqu’au 10 février). L’autre à la fameuse Fondation Beyeler près de Bâle du 17 mai au 16 août 2020. Cela ira de la Maya vestida (la desnuda reste à Madrid) au " Sabbat des sorcières " qui a inspiré Nicole Mossoux.

" The Great He-Goat " de Nicole Mossoux aux Halles de Schaerbeek jusqu’au 27 novembre.

NB : ce spectacle est le lauréat danse des Prix Maeterlinck de la Critique 2019.