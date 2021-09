"Nathan", un spectacle qui s'inspire du meurtre du Bourgmestre de Mouscron, à la Maison de la Culture d'Arlon

La petite salle de théâtre de la Maison de la culture d'Arlon, accueille une lecture-spectacle inspirée de l'affaire Gadenne ou quand un fait divers dramatique inspire une pièce de théâtre.

"Nathan" est un spectacle basé sur le meurtre du Bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne en 2017. Le jeune Nathan Duponcheel estimait que le Bourgmestre était responsable du suicide de son père. Mais l'auteure Malika El Maïzi insiste sur le fait que son texte est une fiction. Un monologue où elle donne le rôle principal à la mère de l’assassin :

"J'ai eu envie de me départir de l'affaire en cours, de sonder le personnage de la mère, et je trouve que ce sont des personnages auxquels on ne donne pas beaucoup la parole. Elle n'avait pas voix au chapitre et j'ai choisi d'inventer ce qui pouvait se passer, dans la tête de cette mère. La chronologie de la pièce s'étend du moment où la mère va apprendre le meurtre, jusqu'au jugement. Tout ce que j'ai exploré c'est du côté de la mère, et comment une mère peut réagir en découvrant que son fils est un assassin."



"Nathan", de Malika El Maïzi, une production du Centre de Lecture théâtrale de la Province de Luxembourg et de la Maison de la Culture d'Arlon.

Une mise en scène de Jacques Herbet avec dans le rôle de la maman, Dominique Nottet

Jusqu'au 30 septembre.

plus d'infos sur le site de la Maison de la Culture d'Arlon