Mons Arts de la Scène veut construire, avec le public, le futur de la "Maison folie"

Née dans les locaux d’une ancienne école, la Maison Folie tisse depuis 2004 des liens entre les gens grâce à la culture. Dans ce lieu chaleureux de culture et d’échange, les Montois et Montoises se réunissent pour assister à des spectacles, participer à des scènes ouvertes ou des festivals ou encore pour discuter de thématiques contemporaines… A l’heure de réinventer son futur, les équipes de MARS ouvrent les portes au public pour écouter ses envies et besoins : la Maison Folie entre en jachère !

L’idée est de créer un espace en perpétuel changement, connecté aux citoyens, qui évoluerait en fonction du public et des artistes mais aussi des projets qui y vivent. C’est pourquoi, durant un an, la communauté est appelée à s’exprimer dans un cadre dédié à recueillir observations et remarques. Jeunes, moins jeunes, familles, adultes et enfants sont les bienvenus afin de créer un endroit citoyen qui leur ressemble : salle de spectacle mais aussi la création d’autres espaces tels qu’une ressourcerie, une cantine solidaire, un fablab, un coworking… Tout est possible !